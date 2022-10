GP Malesia, Bagnaia punta al titolo: «Per ora sono calmo, se lavoriamo bene abbiamo grandi chance»

Il sogno di Pecco. Da domani il motomondiale torna in pista a Sepang per il penultimo appuntamento della stagione. Francesco Bagnaia arriva in Malesia per la prima volta in testa alla classifica della MotoGp con un vantaggio di 14 punti sul rivale Fabio Quartararo, campione mondiale in carica e 27 su Aleix Espargarò. Il pilota della Ducati potrebbe riportare il titolo iridato in Italia tredici anni dopo quello conquistato da Valentino Rossi nel 2009, tra l’altro vinto proprio al termine del Gran Premio della Malesia. “Per adesso sono molto calmo - attacca Pecco nella conferenza stampa di rito del giovedì -, so anche che il nostro potenziale può restare alto se lavoriamo come abbiamo fatto dalla seconda metà in avanti. Sembra che domenica possa esserci pioggia, questa è l’incognita. Ma se lavoriamo bene abbiamo grandi chance”.

La tensione

Sembra tranquillo in volto Bagnaia, ma certo la pressione inizierà a farsi sentire con l’addentrarsi nel weekend. Intanto, come sta gestendo questi giorni di avvicinamento il pilota italiano? “Ho fatto le stesse cose che ho fatto sempre. Ovvero leggere un libro, guardare un film, riguardare le sessioni fatte qui nel 2019. So che devo restare concentrato per migliorare le nostre performance dalle libere 1. Se inizi a pensare alle cose che creano pressione inizi ad avere pressione. La vivo normalmente. La mia fidanzata e la mia famiglia sono qui con me. E mi aiuteranno ad essere più sereno e rilassato”.

Il momento chiave della rimonta

Il destino ha voluto che il match point per il titolo arrivasse proprio in Malesia, dove Bagnaia ha conquistato il Mondiale di Moto2 nel 2018. Ricorda Pecco: “È diverso rispetto al 2018, per me. È stato difficilissimo quattro anni fa, perché era il mio primo titolo. Qui potrebbe essere il primo in motogp...”. Gli chiedono qual è stato il momento chiave della incredibile risalita in classifica: dal -91 di distacco da Quartararo al +14. “Una gara che mi ha davvero motivato tantissimo è stata Silverstone - racconta il 25enne torinese -. Non ero il più competitivo. Ma in tutto il weekend ho cercato di esserlo, ho fatto la scelta giusta delle gomme e poi ho vinto. Il momento chiave, però, è stato il secondo posto ad Aragon (alle spalle di Enea Bastianini, ndc), gara in cui Fabio era caduto. Lì ho preso tanti punti gratuitamente”.

Programma del weekend di Sepang per quanto riguarda la MotoGp (dirette Sky Sport):

VENERDÌ 21 OTTOBRE

Ore 4.45: Prove libere 1

Ore 9.00: Prove libere 2

SABATO 22 OTTOBRE

Ore 4.50: Prove libere 3

Ore 8.25: Prove libere 4

Ore 9.05: Qualifiche 1

Ore 9.30: Qualifiche 2

DOMENICA 23 OTTOBRE

Ore 9.00: Gara (differita Tv8 ore 14)