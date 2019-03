«Spoiler irregolare»: quattro team fanno reclamo e bloccano la gioia di Dovizioso

Uno spoiler che si dovrebbe montare solo in caso di pioggia ma che, sulla Ducati di Dovizioso, vincitrice a Losail, c'era eccome anche senza un goccio d'acqua. Per questo la vittoria del Gp del Qatar è sub iudice. Quattro team, tranne la Yamaha, hanno sporto un reclamo che riguarderebbe il zona posteriore della moto, davanti al pneumatico. I commissari stanno prendendo la decisione: il pilota italiano rischia una penalizzazione che potrebbe far sfumare la vittoria del Gp. © RIPRODUZIONE RISERVATA