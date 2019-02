Sky Sport scalda i motori, presentata la stagione 2019: ecco le novità

dal nostro inviato

VIGNATE Sky Sport si fa bella e accede i motori. È stata presentata oggi a Vignate, poco lontano da Milano, nella cornice della Topfuel Racing Arena, la nuova stagione. Mai così ricca, l'annata sulle due e sulle quattro ruote parte su Sky con oltre 1.100 ore di diretta e quasi 300 gare in 9 mesi, circa 70 in più (+30%) rispetto a un anno fa. La forza narrativa di Sky racconterà curva dopo curva 34 weekend a tutta velocità. Il massimo per una stagione che promette spettacolo, con sei piloti italiani in MotoGP, una Ferrari all’assalto della Mercedes in F1 e la novità della Superbike.



Ecco il menù della Formula 1: 21 Gp in diretta, 16 in esclusiva su Sky (e 5 anche in diretta su TV8: Montecarlo, Gran Bretagna, Italia, Stati Uniti, Abu Dhabi). La MotoGp, invece, offrirà 19 Gp in diretta, 13 in esclusiva su Sky (e 6 anche in diretta su TV8: Italia, Catalogna, Olanda, Spagna, San Marino e Riviera di Rimini, Comunità Valenciana). Quanto alla Superbike, ecco 13 round in diretta su Sky (anche su TV8 e Eurosport)



Sky Sport da quest’anno sarà ancora più il punto di riferimento per il motorsport, con una quantità di ore prodotte che garantiscono agli appassionati una finestra aperta sulla pista ogni giorno. Dal 10 marzo (data d’inizio del Mondiale MotoGP in Qatar, la F1 ripartirà invece il 17 in Australia) al 1° dicembre, saranno 8 i super weekend con F1 e MotoGP in contemporanea: 31 marzo, 14 aprile, 30 giugno, 4 agosto, 22 settembre, 27 ottobre, 3 e 17 novembre. E in occasione dei Round di Superbike in Olanda e in Qatar, i fine settimana di gara del 14 aprile e del 27 ottobre diventeranno mega weekend con tutti e 3 i campionati live su Sky Sport. Una novità che si aggiunge ai campionati di F2, F3, Porsche SuperCup, Porsche Carrera Cup Italia e Ferrari Challenge, oltre a quelli di Moto2, Moto3, CIV, CEV, Rookies Cup e da quest’anno anche la Moto E, arricchendo e completando l’offerta Sky Sport.

E non basta. Per tutto l’anno, sui canali dedicati Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport MotoGP (canale 208) e sui mosaici interattivi della Formula 1 e della MotoGP, sarà come essere al volante o in sella: l’obiettivo è proprioquello di far vivere all’appassionato l’atmosfera dei motori, dalla pista alla vita del paddock. A introdurre Gran Premi e rubriche, quest’anno tornerà la musica di Jovanotti per la MotoGP (Il più grande spettacolo dopo il Big Bang) e quella dei Finley per la F1 (Tutto quello che ho).



I motori di Sky sono disponibili anche su Sky Q: tv, smartphone o tablet. Grazie a Sky Q, tutti i GP di Formula 1 possono godere del più evoluto standard di definizione con il 4K HDR (High Dynamyc Range) e di un’esperienza audio potente e immersiva con Sky Soundbox.



Tutta la nuova stagione dei motori sarà disponibile anche in diretta su NOW TV, il servizio in streaming che offre tutto lo spettacolo di Sky Sport senza contratto. L’offerta di NOW TV permette di scegliere tra Pass giornaliero, settimanale o mensile andando incontro alle esigenze di tutti gli amanti dello sport.

