MotoGP, Ducati: morto l'addetto stampa Luca Semprini

Il mondo della MotoGP è in lutto per la scomparsa di Luca Semprini (35 anni), ufficio stampa del Ducati Team, deceduto nella notte tra mercoledì e giovedì. Semprini era con la squadra a Brno per il GP della Repubblica Ceca. Il mondo delle corse e l'ente organizzatore del campionato del mondo fanno le più sentite condoglianze alla scuderia, agli amici e ai famigliari di Luca. In suo ricordo, alle 17:00 e prima della conferenza stampa che apre il GP, sarà rispettato un minuto di silenzio.

