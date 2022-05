Diretta MotoGp, Gp Francia: dove vedere la gara in tv

Gioia Bagnaia. Dopo la festa ddi due settimane fa per la poli in Spagna, il pilota si è ripetuto a Le Mans, facendo segnare con la sua Ducati il nuovo record della pista, col tempo di 1'30''450. La superiorità della Desmosedici sulla pista francese almeno sul giro veloce è confermata dalla seconda piazza di Jack Miller, che chiude a 69 millesimi dal compagno di squadra, mentre l'Italmoto può gioire anche per il posto in prima fila ottenuto dall'Aprilia con Aleix Espargaro.

In un Mondiale che finora non ha un padrone, il Gp di Francia di oggi si prospetta come un'altra gara ad alto tasso di adrenalina, visto che in seconda fila saranno in agguato il leader della classifica, Fabio Quartararo con la Yamaha ed Enea Bastianini con la Ducati Gresini, rispettivamente col quarto e quinto tempo di qualifica. Ma ecco dove vedere la gara in diretta tv. Oggi domenica 15 maggio gare a partire dalle 11 Moto 3, 12.20 Moto 2, 14 Moto gp e 15.30 Moto E. Gli eventi saranno seguiti in diretta su Sky Sport Moto gp, canale 208, in streaming su Sky Go. La differita sarà trasmessa in chiaro di Qualifiche e gare su Tv 8.

Ore 8.55: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: gara Moto3

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: gara MotoGP

Ore 15: Zona Rossa

Ore 16: Race Anatomy MotoGP

Ore 17: Moto E – Race 2 (differita)