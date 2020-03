Coronavirus, i fratelli Marquez in pista domenica per la gara virtuale al Mugello

In assenza di gare vere, Marc Marquez e Alex Marquez sono pronti a misurarsi nella prima corsa virtuale della MotoGP, un giro di sei giri nel Mugello. L'iniziativa è stata annunciata dalla Honda nell'ambito del weekend #StayAtHomeGP, una gara speciale nel videogioco MotoGP19. Domenica 29 i due fratelli campioni del mondo, Marc e Alex, parteciperanno a una sessione di qualifiche per decidere la griglia della gara pochi minuti dopo. La gara verrà mostrata live su YouTube alle 15. «Tutti noi viviamo in un momento difficile, quindi sarà davvero bello divertirsi e portare un pò di azione ai fan - ha detto Marc Marquez -. Lo stiamo facendo per tutte le persone che amano la MotoGP, per dare loro qualcosa di bello in questi giorni incredibilmente difficili, grazie agli altri piloti e al campionato per averli messi insieme. Sono rimasto a casa, mi sto ancora allenando il più possibile mentre sono al sicuro. A me e Alex piace giocare insieme alla MotoGP, ma ora dobbiamo essere un pò più seri. Non importa cosa stiamo correndo, come piloti vogliamo vincere! Con la gara di soli sei giri -ha concluso Marc- penso che possiamo andare in piena aggressività e spingere per tutto il percorso. Non vedo l'ora di fare delle corse! ».

