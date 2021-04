Moto Gp, Bagnaia e Quartararo favoriti: «Pronti per vincere, ma la Yamaha è veloce»

Pecco Bagnaia scalda i motori in vista del Gp di Jerez, in Spagna: «Siamo pronti per vincere - ha dichiarato in conferenza stampa - anche se la Yamaha è molto veloce», così Francesco Bagnaia. Che poi ha aggiunto: «Forse non siamo ancora riusciti a festeggiare un successo per la penalizzazione in Portogallo e per il mio lungo in Qatar. Lo scorso anno lottavo per il podio ma ho rotto il motore, possiamo far bene quest'anno». Da Jerez arrivano anche le prime parole di Luca Marini, fratello di Valentino Rossi: «Sono contento che la VR46 abbia siglato l'accordo per la Moto GP, sono cresciuti tanto negli ultimi anni. Per quanto mi riguarda vorrei continuare con la Ducati perché è la moto con più potenziale», così Marini.

I pronostici

Tra i favoriti per questo weekend di Moto Gp c'è anche Fabio Quartararo, che torna dove l'anno scorso ha vinto due volte di fila. Reduce dei due successi consecutivi in Qatar e Portogallo, il francese potrebbe contendere il podio con Francesco Bagnaia. Il ducatista e il pilota della Yamaha si giocano a 3,50 su SNAI, ma attenzione a Marc Marquez. Il catalano torna a Jerez quasi un anno dopo la caduta che ha segnato l'inizio del lungo stop terminato due settimane fa in Portogallo.

Moto Gp, Quartararo si prende la vittoria a Doha, la Ducati sorride con Zarco, Rossi solo sedicesimo

Non può ancora essere avanti a tutti nel pronostico, com'era d'obbligo prima dell'infortunio, ma si pone già come prima alternativa ai due favoriti, a 4,50. Segue a ruota l'altra Yamaha di Maverick Vinales, il cui riscatto dopo una gara opaca a Portimao è dato a 5,50. Più staccati gli inseguitori, con le due Suzuki di Alex Rins e Joan Mir entrambe a 10. L'inizio di stagione complicato di Valentino Rossi fa impennare la quota del Dottore per il quarto GP stagionale. La vittoria del pesarese è vista a 33. Fabio Quartararo è il favorito per la pole position che verrà assegnata sabato. Il francese è proposto a 3,25 e, al contrario della gara, ha un leggero vantaggio su Pecco Bagnaia, che si gioca a 3,75. Poco dietro troviamo Marc Marquez e Maverick Vinales, entrambi a 4,50, con Jack Miller che vede maggiori possibilità rispetto alla gara e si gioca a 7,50. Anche in questo caso molto lontano Valentino Rossi: la quota della pole per lui è 33.

