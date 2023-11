Bagnaia, quanti punti servono per vincere il Mondiale di MotoGp? Tutte le combinazioni della sfida con Martin

È cominciata la volata finale della MotoGP. Con la conferenza stampa di vigilia, si è disputato il primo round tra il campione del mondo in carica e leader della generale Pecco Bagnaia, e lo sfidante spagnolo Jorge Martín.

Al Circuit Ricardo Tormo di Cheste, a una trentina di minuti di macchina da Valencia, Bagnaia si presenta con 21 punti di vantaggio sul compagno di marca in Ducati. In palio, nel weekend, ci sono 37 punti. Questo significa che al pilota torinese ne servono 16 in tutto per confermarsi campione della classe regina. Bagnaia potrebbe già vincere il titolo sabato nella Sprint Race. Per riuscirci, dovrebbe guadagnare quattro punti su Martín.

Bagnaia campione già sabato se...

Le combinazioni:

Bagnaia vince e Martín è 3° o peggio

Bagnaia arriva 2° e Martín 5° o peggio

Bagnaia arriva 3° e Martín 7° o peggio

Bagnaia arriva 4° e Martín 8° o peggio

Bagnaia arriva 5° e Martín 9° o peggio

Bagnaia arriva 6° e Martín 10° e fuori dai punti.

La conferenza stampa

Ad inaugurare la conferenza stampa del Gran Premio della Comunitat Valenciana è il leader del campionato Francesco Bagnaia. Che subito chiarisce: "Non mi trovo nella stessa situazione dello scorso anno. Stavolta, ho due punti in meno di vantaggio e ci sono in tutto due gare e non una da disputare. So che dalle libere bisogna subito spingere per entrare nei primi 10. Domani sarà già una giornata importante e sabato attaccare. Il massimo sarebbe partite in prima fila. La speranza è quella di vincere il titolo già sabato".





Ovviamente non è d'accordo lo sfidante Martín, che cercherà di vendere cara la pelle: "Dopo quanto successo in Qatar adesso è più difficile.

Dobbiamo recuperare punti, so che posso provare a vincere qui entrambe le gare. È inutile ripensare a quello che è successo a Lusail con la gomma posteriore. Voglio pensare a questo weekend e basta. È la prima volta che mi gioco un titolo MotoGP e quindi non vedo l'ora di farlo bene qua a Valencia".