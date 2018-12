A Natale Sky scalda i motori: domenica la 100 km dei campioni al Ranch di Rossi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I motori scaldano il Natale di Sky Sport: per tutti gli appassionati, tanti speciali per rivivere le emozioni della stagione 2018 di MotoGP e Formula 1 sui canali 207 e 208 e anche su Sky On Demand. Si comincia il 23 dicembre, alle 19 su Sky Sport MotoGP (e anche nella sezione “primissime” di Sky On Demand), tutti in pista con Valentino Rossi per La 100 km dei campioni. Le porte del Ranch del Dottore si aprono agli amici piloti: tutti contro tutti in una 100 Km di sorpassi ed emozioni per entrare in clima natalizio a tutta velocità. Due ore di divertimento puro raccontate come un Gran Premio da Guido Meda e Mauro Sanchini, con pre e post gara.Sempre il 23 dicembre, alle 21, in onda Americana del Ranch: la tradizionale Americana a eliminazione del sabato al Ranch, che si corre sull’ovale del tracciato di Tavullia. E poi La Fabbrica dei Marquez (21 e 25 dicembre alle 21.30), un racconto inedito della settima vittoria iridata del campione spagnolo: Marta Abiye è andata a trovare Marquez a Rufea, in Spagna, sulla pista di motocross dove il pilota di Cervera si allena durante la stagione, in occasione della quarta edizione del suo Junior Motor Camp. Una lunga intervista sul passato recente e sul futuro prossimo, con Jorge Lorenzo compagno di box. E ancora, gli speciali MotoGP (il 23 alle 18),Moto2 (il 22 alle 20.15) e Moto3 (il 21 alle 20.30): il racconto del 2018 delle tre classi del Motomondiale attraverso le immagini e gli highlights di tutte le gare della stagione. In programma anche lo speciale TT 2018: tre puntate (21, 22, 23 dicembre alle 23) dedicate alla 98° edizione del Tourist Trophy, la spettacolare e affascinante competizione sull’isola di Man, che da quasi 100 anni coinvolge tutti gli appassionati delle due ruote.Vigilia di Natale in compagnia di Race Anatomy speciale 2018: Cristiana Buonamano, insieme a Guido Meda, Paolo Beltramo, Paolo Lorenzi e Giovanni Zamagni, approfondiranno i temi principali della stagione che si è conclusa a Valencia, per poi proiettarsi sulle tante novità del 2019. A seguire, alle 23.30, Paton, il mito verde al TT, un viaggio che porta la storica azienda meneghina dalla provincia di Milano al Tourist Trophy. Nel 60esimo anniversario della fondazione, Sky Sport MotoGP ripercorre la storia del marchio fondato da Giuseppe Pattoni nel 1958. Dalle avventure degli albori alle vittorie di quest’anno, con Michael Dunlop nella categoria Lightweight al TT e con John McGuinness nel Classic Senior.Sempre il 24, alle 23.45, sarà la volta dello Speciale 24h Le Mans: l’esperienza di una delle gare motociclistiche più dure al mondo, vissuta all’interno del team Honda Endurance. Sensazioni, difficoltà e tensioni di tutto il team notte e giorno, la testimonianza di una vera e propria prova di sopravvivenza.Inoltre, a rotazione sul canale 208 nel periodo di festa, lo speciale Bagnaia Unplugged e il film#Gofree nato per vincere, dedicati al neocampione del mondo di Moto2 Francesco Bagnaia. E ancora, Marquez 7 Bello, Incontro con Marc Marquez – Le sue verità e Incontro con Jorge Lorenzo – Le scelte di Jorge.Il 2019 di Sky Sport F1, invece, si apre con un’intera giornata dedicata a Michael Schumacher nel giorno del suo 50esimo compleanno: il 3 gennaio sarà #Schumi50, con il canale 207 interamente incentrato sulla storia straordinaria del campione tedesco, al quale verranno dedicati speciali con la cronologia della sua carriera, clip, interviste e tanto altro. A Natale, invece, da non perdere La stagione di Lewis (martedì 25 dicembre alle 20.30), con le immagini di Hamilton campione del mondo di Formula 1 per la quinta volta in carriera, come solo Fangio e Schumacher prima di lui. Il 21 dicembre alle 18 e il 22 alle 12, appuntamento con Marchionne, la guida, un tributo alla vita e al lavoro di Sergio Marchionne, scomparso l’estate scorsa all’età di 66 anni: il suo approdo in Fiat, la dirigenza di FCA, i risvolti nel mondo dello sport e non.Il 21 e il 22 dicembre, alle 20, due appuntamenti con F1 season review: le emozioni di un mondiale straordinario, terminato con il trionfo Mercedes nei costruttori e quello di Hamilton tra i piloti. E il 23 dicembre, sempre alle 20, The best of Sky Sport F1, il meglio della programmazione del 2018, con tutti gli avvenimenti principali della passata stagione di F1. Prima però, alle 19, appuntamento con Race Anatomy – La stagione, condotto da Fabio Tavelli: tanti ospiti nello studio dedicato alle analisi su ciò che è stato e ciò che sarà del mondiale di Formula 1, con tutti i suoi protagonisti tra cambiamenti e novità del prossimo anno.La vigilia di Natale, alle 19.45, in onda KR7 – L’ultimo imperatore: Kimi Raikkonen si racconta tra passato, presente e, a 40 anni, un futuro da pilota ancora da scoprire. E nella notte di San Silvestro, conto alla rovescia Aspettando il 2019: gli highlights delle vittorie 2018 della Ferrari e uno studio ad hoc condotto da Mara Sangiorgio per presentare gli appuntamenti del nuovo anno.A rotazione sul canale nel periodo di festa, anche gli speciali Lewis a caldo (Hamilton si racconta appena sceso dalla macchina dopo aver conquistato il quinto titolo mondiale), L’imperatore Toto(Toto Wolf racconta l’orgoglio per il lungo ciclo vincente della Mercedes), Arrivabene, l’anno della verità (il Team Principal Ferrari fa un’analisi e un bilancio sulla stagione appena conclusa e parla di un anno di novità, a partire da Leclerc), Futured – Charles Leclerc (il nuovo pilota Ferrari si racconta a passeggio con Carlo Vanzini) e Hola Nando (le tappe più importanti della carriera di Fernando Alonso).