Formula 1, il volante della Mercedes si muove avanti e indietro. È giallo nei test del Montmelò

Nella seconda giornata di test al Montmelò le riprese televisive hanno permesso di osservare l'anomalo movimento del volante della Mercedes W11 nel rettilineo con conseguente cambio di convergenza delle ruote anteriori.

Ciò che si è notatato e come nella fase di accelerazione il volante di Hamilton venisse all'indietro verso il petto del pilota con un contemporaneo scostamento delle due ruote anteriori che hanno cambiato leggermente la convergenza verso l'interno. Quindi nel finale del rettilineo Hamilton ha fatto tornare il volante nella posizione di partenza. In attesa di ulteriori analisi e di conferme la soluzione adottata dalla Mercedes rappresenterebbe una svolta tecnica di indubbia rilevanza.

Per quanto riguarda i tempi, nella seconda giornata di test a Barcellona nella tornata del mattino è stata la Racin Point di Sergio Perez la più veloce (1:17.347) davanti alla Renault di Daniel Ricciardo. Sesto tempo per la Ferrari di Charles Leclerc, mentre Sebastian Vettel è atteso in posta nel pomeriggio.

