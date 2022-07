Vettel si ritira a fine stagione: «Scelta difficile, ma voglio passare più tempo con la mia famiglia»

Sebastian Vettel dice stop. Il pilota tedesco dell'Aston Martin, per sei stagioni in Ferrari (fino al 2020) ha annunciato il suo ritiro dalle corse a fine stagione. Quello in corso, quindi, sarà il suo ultimo Mondiale in Formula 1. In carriera ha vinto quattro titoli mondiali con la Red Bull, tra il 2010 e il 2013. «Ho avuto il privilegio di lavorare con molte persone fantastiche negli ultimi 15 anni in F1. La decisione di ritirarmi è stata difficile da prendere per me e ho passato molto tempo a pensarci; alla fine dell'anno voglio prendermi ancora un po' di tempo per riflettere su ciò su cui mi concentrerò dopo. Mi è molto chiaro che, essendo padre, voglio passare più tempo con la mia famiglia. Ma oggi non si tratta di dire addio. Si tratta piuttosto di dire grazie - a tutti - non ultimi ai tifosi, senza il cui supporto appassionato la Formula 1 non potrebbe esistere».

