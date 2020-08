© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una gara impeccabile: pole position, corsa tutta di testa e ennesima vittoria, la 88esima in F1: a tre dal record storico di Schumacher che di questo passo batterà prima di fine stagione. Gli è mancata solo la ciliegina del giro più veloce. Certo, uno può dire che è facile vincere così quando si ha una Mercedes fra le mani: ma guardate Bottas soltanto terzo…Dopo i disastri delle scorse settimane si riprende con una gara tenace. La sua Ferrari, per sua stessa ammissione era da decimo posto ma lui con una gara testarda la porta fino al settimo posto con una strategia audace: un solo pit stop e più di metà gara (36 giri) con le gomme più morbide che gli vale il settimo posto. Pare poca cosa ma per la Ferrari della Spagna è tantissimo. Ha lottato contro gli avversari e il suo stesso box che aveva le idee confuse.Stavolta neanche lui ha potuto far nulla contro le Mercedes. Troppo superiori su questa pista. Non c’è strategia possibile quando la Red Bull è sette decimi più lenta al giro delle frecce nere. Già è un mezzo miracolo che si sia messo alle spalle Bottas.Il “figlio di papà” della F1 stavolta ha fatto vedere che un po’ di rispetto lo merita anche lui. Una gran corsa, un quarto posto dietro ai tre soliti inarrivabili vuol dire essere il primo degli altri. Non è una soddisfazione da poco anche perché è suggellata da una partenza-bomba dove si è permesso di infilare alla prima curva il compagno Perez e addirittura una Mercedes.Nel GP di casa torna ad essere il migliore dei piloti McLaren. Autore di bei duelli e bei sorpassi. Quando ha superato in tromba la Ferrari (di Vettel in rettifilo con almeno 20 km/h di velocità in più si sarà forse chiersto se ha fatto bene a firmare con loro per il 2021 oppure no...Il campioncino di Maranello ha disputato stavolta una gara poco incisiva su una pista dove lo svantaggio di macchina impedisce anche a un fuoriclasse di metterci del suo. Il ritiro non è colpa sua ma di un guasto elettrico, ma fino a quel momento era appena 6” davanti a Vettel.In Spagna compie sempre follìe: anni fa innescò un incidente spettacolare in mezzo al gruppo che per un pelo non fece un disastro; stavolta nel tentativo di superare l’Alfa di Raikkonen a momenti non l’ha tamponata clamorosamente in rettifilo. Non c’è da stupirsi poi se lo troviamo ultimo in classifica al traguardo.Sulla pista che è il banco di prova ideale della performance delle monoposto, la Ferrari – per dirla con le parole di Leclerc – ha dimostrato che non c’è nulla di competitivo nel progetto: non va il telaio,non va l’aerodinamica, non va il motore.La qualifica così indietro (9° e 11°) è stato il peggior risultato degli ultimi 30 anni. Pe fortuna Vettel ci ha messo una mezza pezza in gara.Sarà un caso ma i due team alleati nella protesta contro la Racing Point (Ferrari e Renault) sono i peggiori dei top. Dopo tante speranze a inizio anno, la Renault su una pista probante e davanti ai nuovi capi venuti a vederla correre, ha fatto una figura scadente: Ricciardo e Ocon fuori dai top dieci sia in qualifica che in gara.