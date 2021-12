Formula 1, Verstappen in pole ad Abu Dhabi. Hamilton partirà secondo davanti a Norris, quinto Sainz con la Ferrari

Il penultimo atto di un mondiale combattuto come non mai se lo porta a casa Max Verstappen. Il pilota della Red Bull ha ottenuto la pole position del Gp di Abu Dhabi, che domani assegnerà il titolo iridato della Formula 1. L'olandese - che nel 2020 sul circuito di Yas Marina aveva vinto dopo essere partito per primo - precede Lewis Hamilton, suo diretto rivale per il titolo. Terzo Lando Norris su McLaren e quarto Sergio Perez su Red Bull. Bene le Ferrari: Carlos Sainz è quinto e Charles Leclerc settimo.