Test di Barcellona, Ricciardo e la Renault più veloci di tutti

E a sorpresa, in Formula 1, rispunta la Renault. E' Daniel Ricciardo infatti (1:16.276) il più veloce nella sessione mattutina dell'ultima giornata dei test di Barcellona. Alle sue spalle si piazza la Ferrari di Charles Leclerc: il monegasco ha girato in 1:16.360 precedendo di un soffio la Mercedes di Lewis Hamilton (0.050). Entrambe le monoposto molto lente nel primo settore, segno evidente del “nascondino” a cui i due team (e non soltanto questi) hanno deciso di giocare. Bene la Racing Point di Sergio Perez (0.298), quarta, che si conferma la rivelazione di questo pre campionato. La Red Bull è scesa in pista con Albon, ma nel finale garage chiuso per lavorare sulla RB16 dopo l'escursione sulla ghiaia del pilota britannico. Quinto Sainz, poi Russell, Kvyat, Grosjean, Raikkonen e proprio Albon a chiudere la top ten.

Ultimo aggiornamento: 14:36

