Nella Casa dei Motori di Sky al via la stagione delle stagioni. Un 2023 da capogiro con oltre 320 gare in 43 weekend e più di 1.600 ore di programmazione in diretta

Nella cornice dell’iconico Automodro di Monza Sky ha presentato il palinsesto della nuova stagione dei motori. A fare gli onori di casa è Marzio Perrelli, Executive Vice President di Sky Sport. “Siamo nel tempio dei motori. Perché Sky è la casa dello sport. I motori hanno un peso rilevantissimo, per noi, sono ii fiore all’occhiello di Sky, che compie 20 anni in questo 2023. Ancora una volta avremo il piacere di trasmettere Formula 1 e Motogp, addirittura abbiamo fatto un accordo incredibile per cui avremo esclusiva della F1 fino al 2027. La F1 è un contenuto che ha avuto tantissimi ascolti, con audience diversi, anche tra le donne. Per quanto riguarda la MotoGP, invece, inizia una stagione con pilota italiano e moto italiana campioni del mondo. Con la novità della Sprint Race”.

È tutto pronto per una stagione da capogiro per Sky Sport, con oltre 320 gare in 43 weekend e più di 1.600 ore di programmazione in diretta, di cui 400 tra studi e rubriche. Formula 1, MotoGP, Superbike, Formula E, World Rally Championship, NTT Indycar Series, Fanatec GT World Challenge Europe, la novità del World Endurance Championship e tanti altri campionati, live su Sky (anche in mobilità su Sky Go), in streaming su NOW, con una selezione di eventi anche in chiaro su TV8.

Una stagione che è entrata già nel vivo. Domani, infatti, si parte per il Bahrain, dove nel weekend si disputerà il primo Gran Premio del Mondiale 2023 di F1. Nell’unica sessione di test svoltasi in Bahrain, ci sono state alcune indicazioni, anche se molti hanno giocato a nascondersi. Per il ferrarista e commentatore tecnico Marc Genè è “stato solo un test, non sai mai cosa provano gli altri. Mi sono piaciute le macchine. Ognuna ha lavorato col suo progetto, continuando con la stessa filosofia. La Ferrari anche, pur con un disegno nuovo. La macchina da battere è la Red Bull, ma anche la Ferrari è andata bene e siamo contenti”. In Bahrain, si sono viste macchine velocissime. “Incredibile quanto riescano a migliorare - continua Genè -, uno o due secondi più veloci dell’anno scorso. Formula 1 più veloci ma anche più affidabili. Bandiere rosse non ne abbiamo viste, praticamente”. Novità: raddoppiano le sprint race, le qualifiche del sabato in formato gara da 100 km e con assegnazione di punti ai primi 8 classificati, da tre diventano sei.

La F1, che ha aperto le dirette nei giorni scorsi con la trasmissione dei test anche su Youtube, si arricchisce di una nuova rubrica social la mattina della gara con Federica Masolin e Davide Valsecchi. Aumenta anche in pista la copertura delle zone d’interesse. Da quest’anno, infatti, Sky avrà una linea privilegiata con alcuni Team Principal che potranno intervenire direttamente in cronaca dai propri muretti in pit lane. Alla narrazione e ai commenti sulla stagione si aggiunge l’ex pilota Ivan Capelli nel ruolo di ospite ed esperto analista televisivo. Archiviati i test in Bahrain, tutto pronto per scendere in pista per il primo Gran Premio dell’anno sul circuito di Sakhir. Su Sky Sport, oltre al racconto delle corse, ampio spazio all’approfondimento: ogni domenica di gara Fabio Tavelli condurrà Race Anatomy F1, mentre a fine GP da non perdere #SkyMotori, per l’interazione con gli spettatori.

La stagione della MotoGP, invece, sarà all’insegna della tanta italianità. “Siamo carichi. Sarà una stagione particolare perché per la prima volta parto da campione del mondo. Sono contento di come sono andati i test, ci sono le prospettive per iniziare al meglio la stagione”, l’intervento in video di Francesco "Pecco" Bagnaia. Sarà una stagione più difficile per via della novità, anche qui, delle sprint race e per il calendario fitto. Infatti, ci sono ben due Gran Premi in più e questo toglierà del tempo alla preparazione fisica dei piloti. “Con la sprint race, i mondiali potrebbero restare più aperti fino alla fine”, è il commento di Mauro Sanchini, seconda voce Sky della MotoGP. Le Sprint Race di Portogallo, Argentina, Stati Uniti, Spagna, Francia e Italia saranno anche in chiaro su TV8.

La MotoGP inaugura con il 2023 la sua nuova identità musicale. Continua infatti la collaborazione amichevole con Jovanotti che insieme a Guido Meda ha identificato nel brano “Si fa bello per te” la nuova sigla della MotoGP. Il pezzo ha le parole adatte, ha ritmo ed energia, fa un largo uso dei bassi e ha un ritornello ed un coro che restano impressi al primo ascolto. Il primo GP in Portogallo vedrà inoltre la nascita della rubrica “Parto in Quarta”, che nei pre gara vedrà protagonista Fabio Quartararo che parlerà di sé e della corsa che sta per affrontare.

Calendario Formula 1:

5 marzo Bahrain

19 marzo Arabia saudita

2 aprile Australia

30 aprile Azerbaijan

7 maggio Miami (Usa)

21 maggio Imola (Made in italy e dell’Emilia Romagna)

28 maggio Monaco

4 giugno Spagna

18 giugno Canada

2 luglio Austria

9 luglio Gran Bretagna

23 luglio Ungheria

30 luglio Belgio

27 agosto Olanda

3 settembre Monza

17 settembre Singapore

24 settembre Giappone

8 ottobre Qatar

22 ottobre Austin (Usa)

29 ottobre Messico

5 novembre Brasile

18 novembre Las Vegas

26 novembre Abu Dhabi

Calendario Motomondiale:

26 marzo Portogallo

2 aprile Argentina

16 aprile Austin (Usa)

30 aprile Jerez (Spagna)

14 maggio Francia

11 giugno Mugello (Italia)

18 giugno Germania

25 giugno Olanda

9 luglio Kazakistan

6 agosto Gran Bretagna

20 agosto Austria

3 settembre Catalogna

10 settembre San Marino e Riviera di Rimini

24 settembre India

1 ottobre Giappone

15 ottobre Indonesia

22 ottobre Australia

29 ottobre Thailandia

12 novembre Malesia

19 novembre Qatar

26 novembre Valencia