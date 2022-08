A Spa, questo fine settimana, l'annuncio dell'ingresso di Audi nel team Sauber F1?

Potrebbe arrivare questo fine settimana, in occasione del Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa, l'annuncio dell'ingresso dell'Audi in F1 per l'anno 2026, quando entreranno in vigore le nuove regole dei motori. Il colosso tedesco si unirà al Gruppo Sauber, presente nel Mondiale da ormai 30 anni e che oggi corre sotto le insegne del marchio Alfa Romeo. L'accordo sembra ormai giunto a conclusione. L'Audi aveva inizialmente avviato trattative con la McLaren tramite l'ex pilota di F1 Gerhard Berger, oggi numero uno del campionato DTM, ma alla fine non si è trovato un accordo con Zak Brown e il fondo del Bahrain, Mumtalakat, che ha il grosso delle azioni del team inglese.

Contattati anche Aston Martin e Williams, alla fine si è puntato sulla Sauber la cui sede è a Hinwil, in Svizzera. Finn Rauser, svedese e proprietario del Gruppo Sauber, qualche mese fa era stato contattato dagli americani Mario e Michael Andretti, intenzionati ad entrare in F1 con una propria squadra. Ma gli Andretti non avevano la solidità economica richiesta da Rauser e inoltre le loro intenzioni erano quelle di rilevare la licenza, ma non la struttura attuale, lasciando a casa oltre 500 dipendenti. Ovviamente Rauser ha rifiutato.

Di ben altro tenore la proposta Audi che ha convinto Rauser ad aprire le porte della propria factory. Buone le condizioni economiche, il costruttore tedesco non rileverebbe la maggioranza delle quote azionarie e lascerebbe Rauser al comando del Gruppo. In pratica, una ripetizione di quanto avvenuto tra il 2006 e il 2009 quando la Sauber era divenuta la squadra BMW in F1 e, forse non è un caso, tra coloro che erano coinvolti in quel progetto del costruttore di Monaco di Baviera spiccava Markus Duesmann, poi passato ad Audi dove ricopre il ruolo di CEO. Duesmann conosce molto bene il team Sauber e sicuramente la sua precedente esperienza con BMW è stata fondamentale per la conclusione dell'accordo. Nella attuale sede di Hinwil si continueranno a realizzare i telai della monoposto mentre il motore Audi sarà costruito a Neuburg, in Germania. Si fanno anche dei nomi su chi sarà il leader dell'Audi nel progetto F1: Adam Baker, assunto alla fine del 2021 con il ruolo di "progetti speciali", dovrebbe divenire l'amministratore delegato, ma si parla anche di Julius Seebach, già amministratore delegato di Audi Sport e con maggiore conoscenza dell'ambiente.