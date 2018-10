Formula 1, Rosberg: «Un giorno vedremo la fusione tra F1 e FE»

«Forse non arriveremo mai al punto in cui la FE sia più grande della F1 e vedremo prima una fusione tra la F1 e la FE». È l'ipotesi avanzata dall'ex campione del mondo di Formula 1 Nico Rosberg. «Quando arriveremo al momento in cui la F1 avrà necessità di passare all'elettrico, cosa che succederà, forse vedremo una fusione». Secondo Rosberg, per la F1 a un certo punto sarà inevitabile affrontare questo passaggio di tecnologia, abbandonando definitivamente i motori a combustione interna: «Per la F1, il passaggio all'elettrico sarà grande e difficile. Se il mondo intero vende e guida auto elettriche, non ha senso che la F1 utilizzi un motore a combustione, quindi arriverà questo momento. Il vantaggio è che F1 e FE hanno lo stesso proprietario». © RIPRODUZIONE RISERVATA