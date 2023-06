RedBird, proprietaria del Milan, con altri partner entra nel team Alpine F1, operazione da 200 milioni di euro

Lunedì 26 Giugno 2023, 16:06







Dal calcio alle quattro ruote, il passo è più breve di quanto si pensi. RedBird, il fondo americano di Gerry Cardinale che ha la proprietà della squadra di serie A del Milan, ha acquisito il 24 per cento di Alpine Racing Limited. La cifra sborsata è di 200 milioni di euro. Cardinale non è solo in questa operazione: con lui la Otro Capital e la Maximum Effort Investments che vede tra i soci l'attore Ryan Reynolds. Per quanto riguarda Otro Capital, il co-fondatore Alec Scheiner è nel CDA del Milan e presto lo sarà anche del team Alpine.



Per l'Alpine Renault, un investimento di grande importanza quello che si ritrova ad avere nel portafoglio e che le permetterà di agire con maggior tranquillità, benché braccio sportivo di un gruppo enorme quale è la Casa francese. Per RedBird si tratta di una nuova avventura, la prima senza un pallone o... una pallina. Il gruppo infatti, oltre al Milan, possiede la squadra di calcio francese del Tolosa, ha una partecipazione nel Liverpool, ha il team di baseball dei Boston Red Sox, la squadra di hockey su ghiaccio dei Pittsburgh Penguins e possiede assieme all'attore Dwayne Johnson una lega professionistica americana di football, attiva dal 2020 .



Renault ha voluto precisare che tale operazione coinvolge il team di F1 con base ad Enstone, in Gran Bretagna, ma non la sede motoristica di Viry-Chatillon, Alpine Racing SAS, che rimane interamente del gruppo francese.



Nel comunicato emesso si legge: “Alpine F1 Team beneficerà della competenza e dell'esperienza del gruppo di investitori nel settore sportivo, in particolare nei settori della strategia di media, sponsorizzazione, biglietteria, ospitalità, licensing e merchandising per creare nuove leve per la crescita e generare valore aggiunto. Il team di Formula 1 trarrà inoltre vantaggio dall'esperienza degli investitori in termini di dati e tecnologia, fattori chiave del marketing e delle prestazioni di vendita”.