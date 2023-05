Qualifiche F1 Gp Miami: Leclerc contro il muro partirà settimo, Perez in pole davanti ad Alonso e Sainz, solo nono Verstappen

Charles Leclerc perde il controllo e finisce contro il muro. Bandiera rossa e Q3 della qualifica del Gp di Miami di Formula1 concluso in anticipo. Il pilota monegasco della Ferrari partià dalla settima posizione mentre in pole position, a sorpresa, ci sarà Sergio Perez davanti a Fernando Alonso e Carlos Sainz. Solamente nono Verstappen che, come gli altri, non ha potuto effettuare un secondo tentativo.

Qualifiche Gp Miami, cosa è successo

Sergio Perez su Red Bull ha ottenuto la pole del GP degli Stati Uniti che si corre domani sul circuito di Miami. Al fianco del messicano partirà l'Aston Martin di Fernando Alonso. Seconda fila per la Ferrari di Carlos Sainz e la Haas di Kevin Magnussen. Leclerc ha concluso la Q3 contro le protezioni e partirà settimo. Verstappen solo nono.

