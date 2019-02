Elkann: «La Ferrari rappresenta il meglio del Paese e unisce l'Italia»

dal nostro inviato FIORANO «Essere Ferrari significa rappresentare il meglio dell’Italia, significa l'orgoglio di una squadra che riesce a unire un Paese intero, che unisce i tifosi in ogni parte del mondo». Parola di John Elkann, presidente del Cavallino rampante che ha aperto così il suo intervento durante la presentazione della nuova SF90, spiegando il significato di quell'hashtag, #essereFerrari, scelto per accompagnare l'evento. «La Ferrari deve sempre essere innovativa, affrontare le sfide del futuro, spingersi oltre - ha detto ancora Elkann - Per noi si apre un decennio importante che ci porterà al centenario, abbiamo tanta voglia di vincere e vogliamo farlo tutti insieme». © RIPRODUZIONE RISERVATA