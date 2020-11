Gp Turchia, dalla pioggia spunta la pole di Stroll. La Ferrari affonda

Dalle folli e bagnate qualifiche del Gp di Turchia spunta Lance Stroll. Il pilota della Racing Point domani scatterà per la prima volta in carriera dal primo posto in griglia. Al suo fianco, in una prima fila inedita, l'olandese della Red Bull Max Verstappen.Bene anche l'altra Racing Point, quella di Sergio Perez, terza, davanti ad Albon.

Il leader del mondiale Lewis Hamiton partirà in terza fila, con il sesto tempo, dietro anche alla Renault di Daniel Ricciardo. mentre le Ferrari di Seb Vettel e Charles Leclerc falliscono anche l'ingresso al Q3 e saranno dunque al via rispettivamente in sesta e settima fila con il 12° e 14° tempo. Buona prova di Antonio Giovinazzi con l'Alfa Romeo, che partirà dalla quinta fila al fianco di Valtteri Bottas, nono.

