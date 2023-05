Nick De Vries, il pilota di F1 bloccato in un paesino dall'alluvione: «L'albergo è diventato un rifugio di ​emergenza»

Brutta avventura per il pilota di Formula 1 Nick De Vries, anche lui bloccato dall'alluvione che ha colpito duramente l'Emilia Romagna provocando nove vittime e migliaia di sfollati. Il talento della scuderia Alpha Tauri ha raccontato su Instagram la sua esperienza che lo ha costretto a rimanere bloccato in un albergo in seguito aver avuto difficoltà a guidare la sua automobile per le condizioni in centro Italia.

De Vries bloccato dall'alluvione

«Martedì sera alle 23:30, in viaggio per Faenza in vista di una giornata di marketing presso la fabbrica SAT mercoledì - ha raccontato il pilota olandese - Piove intensamente, Faenza è già allagata e non riesco ad arrivare al mio hotel.

Il ritorno a casa

Dopo la cancellazione del Gp di Imola «ho visto solo una potenziale opzione per tornare a casa, che era guidare via Firenze - ha aggiunto De Vries - dopo un avventuroso giro tra le montagne, grazie all'aiuto della gente e delle autorità locali in diversi villaggi, finalmente sono tornato a casa sano e salvo».

«Grazie a ogni singola persona che è stata così gentile da aiutarmi - ha concluso - È stato davvero commovente vedere così tanti che si prendono cura l'uno dell'altro. Il mio pensiero va a coloro che continuano ad essere colpiti da questa tragedia. Tornerò presto a Faenza per incontrare la mia squadra e la gente del territorio! Forza».