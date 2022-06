Nelson Piquet, frase razzista contro Hamilton: bufera nella Formula 1. L'inglese: «Serve cambio di mentalità»

Bufera in Formula 1 per una frase razzista pronunciata dall'ex campione del mondo Nelson Piquet riferendosi a Lewis Hamilton. I fatti risalgono a nomvembre 2021: commentando un contatto fra l'inglese e Verstappen nel corso del Gp di Gran Bretagna, l'ex campione del mondo disse: «Il ne**etto ha posizionato la macchina in modo che Verstappen non potesse sterzare. Il ne**etto l'ha fatto perché sapeva che quella curva non avrebbero potuto farla in due. È stato fortunato che solo l'altra macchina sia andata a sbattere, ha agito in modo sporco». Le frasi, pronunciate nel corso di una diretta streaming su Youtube, sono emerse in questi giorni ed hanno provocato la dura reazione della Formula 1.

Frase razzista di Piquet: F1 e Fia condannano l'accaduto

«Il linguaggio discriminatorio e razzista è inaccettabile - si legge in una nota ufficiale - non può trovare spazio in alcuna forma all'interno della società. Lewis è un ambasciatore incredibile del nostro sport e merita rispetto. I suoi sforzi instancabili nel promuovere l'inclusione e la diversità sono una lezione per tante persone e anche la F1 è coinvolta e impegnata in questa direzione».

Poco dopo è arrivato anche un comunicato ufficiale della Fia che si allinea alla nota della F1: «La Fia condanna fortemente qualsiasi linguaggio e comportamento razzista o discriminatorio, non devono trovare spazio nello sport o nella società in generale. Esprimiamo la nostra solidarietà a Lewis Hamilton e sosteniamo pienamente il suo impegno per l'uguaglianza, la diversità e l'inclusione nel motorsport».

It’s more than language. These archaic mindsets need to change and have no place in our sport. I’ve been surrounded by these attitudes and targeted my whole life. There has been plenty of time to learn. Time has come for action. — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) June 28, 2022

Hamilton: «Questa mentalità arcaica deve cambiare»

Dopo i comunicati ufficiali di F1 e Fia, sono arrivate anche le parole di Lewis Hamilton sui social: «Non è semplicemente una questione di linguaggio. Queste mentalità arcaiche devono cambiare e non possono trovare spazio nel nostro sport. Sono stato circondato e bersagliato da questi atteggiamenti per tutta la mia vita. Abbiamo avuto molto tempo per imparare, adesso è arrivato il momento di agire. Concentriamoci su un cambiamento di mentalità».