Mick Schumacher campione del mondo di Formula 2

Uno Schumacher torna sul tetto del mondo. È Mick, figlio di Michael, che oggi in Bahrain - pur classificandosi al 18/o posto - si è laureato campione del mondo della Formula 2. Il giovane tedesco festeggia il suo passaggio in F1 con la Haas per la prossima stagione.

«Non ho parole. Solo grazie». Sono le frasi pronunciate da Mick Schumacher dopo avere tagliato il traguardo. Il figlio d'arte non ha nascosto la propria emozione dopo essere sceso dalla vettura, abbracciando uno per uno tutti i meccanici. La gara odierna è stata vinta dall'indiano Jehan Daruvala, davanti al britannico Daniel Ticktum e al giapponese Yuki Tsunoda.

