Il patron Red Bull è sicuro: «Mick Schumacher all'Alfa Romeo nel 2021»

Mick Schumacher è sempre più vicino al debutto in Formula Uno. Secondo il consulente della Red Bull Racing Helmut Marko il figlio del pluricampione della Ferrari farà il suo debutto in Formula 1 il prossimo anno come pilota dell'Alfa Romeo. «Sappiamo quali piloti ci sono sul mercato e le conversazioni in corso», ha detto Marko all'emittente Sport1. «Da questo deduco che Mick Schumacher guiderà per l'Alfa Romeo insieme a Kimi Raikkonen. Penso che sia un'ottima combinazione».

Marko è convinto del potenziale mostrato dal pilota 21enne di Formula 2. Schumacher è attualmente in cima alla classifica ed è vicino a conquistare il titolo. «Se guardi alle categorie junior, ha sempre avuto un inizio modesto nel suo primo anno, ma poi è andato al massimo della forma nel secondo. Con un tale successo, possiamo presumere che sarà lo stesso in Formula Uno», ha detto Marko. Schumacher, che fa parte della Ferrari Driver Academy, avrebbe dovuto fare il suo debutto in Formula 1 venerdì prendendo parte alla prima sessione di prove libere con l'Alfa Romeo al Gran Premio dell'Eifel. Ciò non è accaduto perché la sessione è stata annullata a causa del maltempo a Nuerburg. Un possibile passaggio alla Red Bull non è sul tavolo, ha detto Marko. La squadra potrebbe aver bisogno di cercare un nuovo compagno di squadra per Max Verstappen poiché Alex Albon non ha mostrato le prestazioni desiderate. «Le prestazioni giocano un ruolo importante per noi. Ma finché Albon è nella zona verde, non c'è posto disponibile nella nostra squadra», ha aggiunto Marko.

