Mercedes, una livrea speciale per ringraziare tutti i componenti del team

Una livrea molto speciale per omaggiare tutti quelli che hanno contribuito allo schiacciante trionfo mondiale. La Mercedes non smette di stupire e ad Abu Dhabi vara una livrea ad hoc: sul look total black scelto per questo mondiale, campeggiano in bianco i nomi di tutti i componenti del team, da quelli che lavorano nel weekend direttamente nei Gp a tutti quelli che danno il loro contributo molto dietro le quinte nell'arco di tutta la stagione. La trovata è stata presentata dal team con unn videomessaggio sui sociale ed ha debuttato oggi in pista nella terza sessione di prove libere.

This one’s for you, Team ❤️ A very special #AbuDhabiGP livery honouring the contribution of each and every one of you, as the sun sets on a season like no other ⭐️ #DrivenByEachOther pic.twitter.com/WUmZbvUzsL

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 12, 2020