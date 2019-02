Formula 1, presentata la nuova McLaren, con Sainz e Norris si punta al rilancio

Primi vagiti a Woking per la McLaren del dopo Fernando Alonso. Nel quartier generale della scuderia inglese che quest'anno farà a meno del campione spagnolo per affidarsi ad una coppie di giovani talenti, Carlos Sainz e Lando Norris, è stata svelata la Mcl34 per il Mondiale di Formula 1 2019 che prenderà il via a Melbourne in Australia il prossimo 17 marzo. Una vettura motorizzata Renault che dovrà far dimenticare tutti i deludenti risultati degli ultimi anni che hanno messo in un angolo le ambizioni di una delle scuderie più blasonate del Circus. La livrea della McLaren Mcl34 continua a sfoggiare l'iconico colore McLaren papaya orange, riecheggiando quello scelto da Bruce McLaren per il primo Gran Premio di Formula 1 nel 1966. «Abbiamo una nuova coppia di piloti - afferma Zak Brown, Ceo McLaren Racing - che insieme rappresentano la nuova generazione di talenti della Formula 1. Sono parte integrante del team e il nostro sforzo collettivo per far avanzare la McLaren».



Con il numero 55 a guidare la freccia d'argento sarà Carlos Sainz: «Non vedo l'ora che inizino i test e sono entusiasta di poter finalmente gareggiare con i colori McLaren. So che tutti in fabbrica hanno lavorato molto duramente durante l'inverno per prepararci per quest'anno - aggiunge il pilota spagnolo ex Renault - e penso che il team abbia fatto un lavoro fantastico con la livrea della MCL34». La vera scommessa della McLaren si chiama Lando Norris: «La prossima tappa, Barcellona! Seriamente, non vedo l'ora di mettermi al volante nei test. Ho lavorato duro - assicura il pilota inglese - durante l'inverno preparandomi per il mio passaggio in F1. Ho trascorso molto tempo anche con il team in fabbrica, imparando il più possibile per prepararmi per la stagione 2019. Era il mio sogno arrivare alla Formula 1 da quando ero un bambino. Ho acquisito esperienza utile al volante durante le sessioni di prove libere del 2018, e ora non vedo l'ora di fare il mio debutto in gara con la McLaren. La Mcl34 sembra fantastica e ora voglio solo guidarla».

Ultimo aggiornamento: 18:50

