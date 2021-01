La McLaren svela la nuova monoposto: presentazione il 15 febbraio

Due settimane alla nuova McLaren. La scuderia ha annunciato con un video sui social la data di presentazione della monoposto che parteciperà al Mondiale di F1 2021. Il team di Woking svelerà al mondo la MCL35M, versione evoluta della monoposto 2020, il 15 febbraio 2021. La nuova avventura dello storico team britannico è attesa in particolare per il passaggio alla power unit Mercedes. Occhi puntati poi sulla nuova coppia di piloti. Al confermatissimo giovane talento Lando Norris, si affiancherà l'australiano Daniel Ricciardo, arrivato dalla Renault per sostituire Carlos Sainz. Il team inglese è stato il secondo ad annunciare la data della presentazione, ma al momento sarà il primo a mostrarsi. L'Alfa Romeo infatti toglierà i veli alla sua C41 il 22 febbraio.

