La McLaren blinda Norris: «Presto si legherà a noi per diversi anni»

La McLaren blinda il talento Lando Norris. Con una nota ufficiale il team ha annunciato di voler prolungare per «diversi anni» il contratto con il pilota britannico. «Questo annuncio consolida il duo di piloti della McLaren per gli anni a venire, confermando Lando Norris al fianco dell'australiano Daniel Ricciardo, che ha iniziato una

relazione a lungo termine con la squadra all'inizio della stagione 2021» si legge.

Norris, 21 anni, proveniente dal settore giovani piloti della McLaren, è stato dapprima collaudatore e simulatore nel 2017, quindi collaudatore e pilota di riserva nel 2018. È titolare dal 2019. Al suo attivo in F1 ha due podi, due terzi posti, in Austria nel 2020 e in Emilia-Romagna in questa stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA