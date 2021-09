Verstappen da Palermo nello spot della Reb Bull: «Monza is calling»

Mercoledì 8 Settembre 2021, 16:14

Come presentare il Gp di Monza, in programma domenica, in grande stile ce lo insegna la Red Bull Racing Honda. Max Verstappen, attualmente in testa alla classifica piloti della Formula 1 grazie al "sorpasso" avvenuto nella sua Olanda, a Zandvoort ai danni del campione iridato Lewis Hamilton, sfreccia per le vie di Palermo sulla sua monoposto. Un viaggio che inizia dal mercato di Ballarò e arrivo fino alla spiaggia di Mondello in un tripudio di colori e bellezza paesaggistica da mozzare il fiato.

"Monza is calling": Verstappen e la Red Bull presentano il Gp d'Italia

Nella clip, intitolata "Ciao Palermo, Monza is calling", a bordo della monoposto RB7, Verstappen, che si trova nel caratteristico mercato di Ballarò, deve affrettarsi per raggiungere il team che lo attende a Mondello (la spiaggia liberty dei palermitani) per partire alla volta di Monza, proprio nella settimana del Gp. Un omaggio all'Italia, in

particolare a Palermo: con indosso la tuta da gara, sotto gli sguardi stupiti della gente, attraversa il coloratissimo e vociante mercato per recuperare a sorpresa la propria vettura

e partire a gran velocità fra gli stretti vicoli della città vecchia.

La RB7 risale fino a Villa Bonanno e sfreccia poi attraverso il percorso seguito dalla processione di Santa Rosalia, in particolare corso Vittorio Emanuele, che taglia il centro

storico. Arrivata ai Quattro Canti, la macchina compie un "donut", ovvero gira su stessa per regalare una visione a 360 gradi della piazza, facendo volare petali di rosa che ricordano l'analogo omaggio alla patrona della città, Santa Rosalia, che avviene proprio in questo punto della processione. La macchina continua la propria corsa verso Porta Felice, affacciata sul mare, per poi sfrecciare lungo il Foro Italico e avviarsi verso

'La Calà, la parte più antica della zona del porto. Uscendo dal centro, Verstappen arriva nel Parco della Favorita, l'area verde più grande d'Europa, che con la sua alternanza di curve e rettilinei si trasforma in un autentico e spettacolare circuito cittadino.

Ultima tappa è la spiaggia di Mondello. Il team della scuderia Red Bull Racing Honda è sul molo, pronto ad attendere il pilota con un'incredibile sorpresa finale con cui partire in

direzione di Monza. Il video è realizzato con il patrocinio del

Comune di Palermo.