​Live F1, GP Ungheria in diretta: Verstappen parte dalla pole, poi Mercedes e Ferrari

Sarà un duello tra Red Bull e Mercedes il Gran Premio di Ungheria, con la Ferrari pronta a cogliere l’occasione. Non piove a Budapest e su un circuito dove il sorpasso è sempre stato difficile, sarà decisiva la fase di partenza, la curva 1 e la difficile curva 2. In quelle fasi si potrebbe decidere la corsa. Max Verstappen, con la Red Bull-Honda, è galvanizzato dalla conquista della sua prima pole al 93esimo tentativo, ma va sottolineato che in Austria e in Germania, quando è partito dalla seconda piazzola della prima fila, si è mosso in entrambi i casi molto lentamente per un problema alla frizione. Curiosamente, ha poi vinto le due gare. Questa volta dovrà fare tutto bene Verstappen perché al suo fianco c’è un Valtteri Bottas in gran forma con la Mercedes, il quale ha avuto il coraggio di mettersi alle spalle il compagno di squadra Lewis Hamilton.

Un Bottas che vuole cancellare l’incidente di Hockenheim ed avere la possibilità di avvicinare l’inglese nella classifica generale. Seconda fila per Charles Leclerc. Anche il monegasco deve farsi perdonare l’errore compiuto ad Hockenheim, e pure quello nella Q1 di ieri, per sua fortuna ininfluente al termine della qualifica. Leclerc scatterà a fianco di Hamilton mentre quinto è Sebastian Vettel con la seconda Ferrari che dovrà guardarsi da Pierre Gasly (Red Bull-Honda) deciso a riscattarsi dopo il distacco di ben nove decimi rimediato nel Q3 da Verstappen. Bene in quarta fila le due McLaren-Renault con il rookie Lando Norris e Carlos Sainz, poi Romain Grosjean su Haas-Ferrari e Kimi Raikkonen con l’Alfa Romeo-Ferrari. Antonio Giovinazzi si era piazzato 14esimo con la seconda Alfa Romeo, ma è stato penalizzato di tre posizioni per avere ostacolato Lance Stroll nel Q1.

