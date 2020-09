Live F1, diretta GP Monza: confusione pit-stop, Hamilton e Giovinazzi a rischio penalità

La safety-car rientra al giro 24, si riparte con Hamilton davanti a Stroll Gasly (che si era fermato poco prima del ritiro di Magnussen che ha provocato la SC) poi Leclerc Raikkonen Giovinazzi Sainz Norris Bottas Latifi Ricciardo Verstappen Ocon Kvyat Perez Russell Albon Grosjean

23° giro - Tutti sono rientrati ai box, non Stroll però

Confusione per quanto riguarda la possibilità di fare il pit-stop mentre vi era la SC. La pit-lane era stranamente chiusa ma Hamilton e Giovinazzi erano rientrati. Ora sono entrambi sotto investigazione. Gli altri piloti erano infatti rimasti in pista

Esce la safety-car. Pit stop per Hamilton, Sainz diventa leader della corsa. Al pit anche Giovinazzi Gasly Raikkonen e Latifi

20° giro - Si ritira Magnussen, già ultimo, per un problema tecnico

Intanto Bottas si lamenta del settaggio della mappa del suo motore che non gli ha permesso di replicare ai sorpassi iniziali che ha subìto



18° giro - Pit per Leclerc che monta gomme hard ed occupa la 17esima posizione

15° giro - Il divario tra Hamilton e Sainz è ora di 9"8 mentre Norris rimane terzo davanti a Perez Ricciardo Bottas Verstappen Stroll Ocon e Gasly in Top 10.

12° giro - Hamilton porta a 7"2 il vantaggio su Sainz che a sua volta ha 4" su Norris

9° giro - Hamilton + 4"8 Sainz poi Norris che tiene a bada Perez Ricciardo Bottas Verstappen Stroll Ocon Gasly Kvyat Raikkonen Leclerc Albon Giovinazzi Grosjean



LAP 12/53@McLarenF1 currently occupy second and third 👏

You have to go back to the 2014 British Grand Prix for the last time the team ran with two cars in the top three!#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/98BVMg8v2n

