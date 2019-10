Live F1, GP Giappone in diretta: prima fila tutta Ferrari con Vettel in pole

C'è ancora una Ferrari in pole nel Mondiale F1. Ma non è quella di Charles Leclerc, bensì la SF90 di Sebastian Vettel. Nel GP del Giappone, sul circuito di Suzuka, la qualifica si è disputata stamane (ore 3 italiana) in quanto la giornata agonistica del sabato era stata cancellata per l'arrivo del tifone Hagibis. Tanta pioggia, ma nessun danno particolare come invece accaduto in altre zone del Giappone. Oggi, 22 gradi, sole e tanto vento. Ma il vero uragano abbattutosi su Suzuka è stato quello rosso della Ferrari. Vettel non ha avuto rivali nel corso del Q3 siglando il primo tempo sia al termine del primo push sia nel finale.

Vettel e Leclerc, la sfida continua. «Charles è veloce e con lui c’è una battaglia intensa»



Il pilota tedesco è passato dall'iniziale 1'27"212 al finale 1'27"064. Per lui è la seconda pole stagionale dopo quella di Montreal mentre per la Ferrari è la quinta pole consecutiva, la ottava del 2019. Charles Leclerc ha dovuto interrompere la "fila" di quattro pole conseguite da Spa in avanti. Il monegasco è risultato secondo facendo segnare il tempo di 1'27"253 mentre il suo primo crono era stato di 1'27"535.Ribaltone Ferrari dunque, dopo le prove libere del venerdì che avevano visto le due SF90 in difficoltà e le Mercedes recitare il ruolo di dominatrice. E invece, in qualifica le W10 sono scivolate in seconda fila con Valtteri Bottas che come venerdì ha battuto il compagno di squadra Lewis Hamilton. Il finlandese nel suo primo push ha siglato il crono di 1'27"696, poi si è migliorato con 1'27"293. Hamilton da 1'27"832 è sceso a 1'27"302 chiudendo ad appena 9 millesimi da Bottas. Ma sarà soltanto quarto in griglia di partenza. Delusione in casa Red Bull dove la Honda si aspettava molto sulla pista di casa. Invece, Max Verstappen è quinto in 1'27"851 (suo primo tempo 1'27"914) lamentando mancanza di velocità. Bravo Alexander Albon, per la prima volta a Suzuka, che con l'altra Red Bull ha realizzato lo stesso crono dell'olandese. Precisione millimetrica. Per loro, terza fila. Sorrisi in casa McLaren-Renault con Carlos Sainz settimo e Lando Norris ottavo, anche lui alla prima uscita sul circuito giapponese. Tutti in piedi sulle tribune per Pierre Gasly, brillante nono con la Toro Rosso-Honda. Il francese ha tanti fans da queste parti in quanto nel 2017 ha corso nella locale Super Formula risultando vice campione dopo il titolo vinto in GP2 nel 2016. Qualifica difficile invece, per il suo compagno Daniil Kvyat, quattordicesimo. Bene Romain Grosjean che per la seconda volta consecuiva ha portato la Haas-Ferrari nel Q3. Antonio Giovinazzi è undicesimo con l'Alfa Romeo ed ha battuto nuovamente il compagno Kimi Raikkonen, tredicesimo. Nel Q1 incidenti per Kevin Magnussen e Robert Kubica.

Ultimo aggiornamento: 06:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA