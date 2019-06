Leclerc, la pole per il rilancio: «Ora speriamo nel successo finale»

Soddisfatto Charles Leclerc, miglior tempo in qualifica del Gp d'Austria di F1. «La macchina mi ha dato sensazioni fantastiche, abbiamo fatto qualche cambio ed è andata bene. Ho guidato al limite e sono contento di aver riportato la Ferrari in pole. Siamo contenti della scelta fatta con le gomme, vediamo poi domani, ci sarà caldo dentro l'abitacolo, ma sarà molto caldo anche per la macchina e speriamo di fare un buon risultato», conclude Leclerc che subito dopo aver tagliato il traguardo e preso la pole ha mandato via radio anche un pensiero allo sfortunato compagno di squadra Vettel («Mi dispiace per la squadra e per quanto accaduto a Seb») che non ha potuto prendere parte alla Q3 per un problema alla sua monoposto © RIPRODUZIONE RISERVATA