Leclerc: «Un onore guidare la Ferrari, non vedo l'ora di essere in pista»

dal nostro inviato

FIORANO «E' un grande onore essere alla Ferrari, l'ho sognato fin da bambino ma è incredibile pensare che sia successo davvero», così Charles Leclerc, volto nuovo della Rossa, parla nella giornata della presentazione ufficiale della nuova SF90. «L'obiettivo per la stagione è migliorare sempre di più - ha raccontato il pilota - Ora non vedo l'ora di scendere in pista».



