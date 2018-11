Formula 1, Kubica torna nel 2019 con la Williams

Otto anni dopo il grave incidente il pilota polacco Robert Kubica tornerà in Formula 1 nel 2019 con il team Williams, secondo quanto riporta il portale specializzato motorsport.com. Il trentatreenne firmerà un contratto di una stagione e gareggerà con il britannico George Russell, che sarà l'altro pilota della Williams. L'accordo dovrebbe essere annunciato domani ad Abu Dhabi, dove si corre l'ultimo Gran Premio della stagione 2018. Kubica ha subito un grave incidente in un Rally nel febbraio 2011, quando era in competizione con il team Lotus-Renault ed era uno dei candidati per il titolo mondiale. Il polacco ha debuttato in Formula 1 a bordo di una BMW-Sauber nel 2006 ed ha ottenuto la sua prima e finora unica vittoria nel Gran Premio del Canada del 2008. Nell'incidente subito in Italia nel 2011, ha riportato gravi ferite al braccio e alla mano destra e non ha più gareggiato nella categoria principale. Nel 2017 è tornato a sedersi su una Formula 1 effettuando alcuni test con Renault e Williams. E quest'anno ha partecipato all'allenamento ufficiale per il Gran Premio di Spagna, come sostituto per la Williams.

