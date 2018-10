In Messico nelle libere le Red Bull sono le più veloci

La Red Bull prenota qualificazioni e gara nel GP del Messico, soprattutto con Verstappen (vincitore lo scorso anno)scatenato e velocissimo in entrambe le sessioni di prove. L'olandese ha rifilato 1 decimo e mezzo al compagno di squadra e oltre un secondo a tutti gli altri, compresi i piloti di Ferrari e Mercedes, apparsi in difficoltà con assetto e aerodinamica. Difficile anche la scelta delle gomme per qualifica e corsa. Oggi però Vettel, Raikkonenn, Hamilton e Bottas potranno usare le power unit con potenza piena. In evidenza le Renault di Hulkenber e Sainz. La tv: diretta prove ore 17 Sky Sport F1, ore 20 qualifiche Sky e TV8. © RIPRODUZIONE RISERVATA