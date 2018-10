Hamilton aumenta il rammarico rosso: «La mia macchina non era la migliore»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una festa neppure troppo sfrenata domenica notte. Hamilton ha celebrato il suo quinto Mondiale con la squadra e alcuni amici. Ma aveva fretta di partire, anche per nascondere il suo dolore per la scomparsa del nonno Davidson, avvenuta venerdì. «E’ chiaro che sono entusiasta di aver vinto il titolo, di avere eguagliato il mitico Fangio. Mi sembra quasi surreale. Però è stato un weekend difficile, ho disputato una gara pessima. Credo comunque che nel complesso questo sia stato il miglior anno della mia carriera, perché ho vinto senza avere sempre la macchina migliore. Adesso me ne vado a Los Angeles per abbracciare i miei cani Roscoe e Coco e per vedere le persone che mi sono più vicine». I ricordi intanto sono riaffiorati nella mente del fuoriclasse inglese: «Quando, nel 2007, esordii in Formula 1 pensai di aver trovato il miglior lavoro del mondo. Ma mi resi subito conto di non essere del tutto felice. Mi sembrava di non riuscire a esprimere tutto il mio potenziale. Al volante della mia McLaren ero a posto. Fuori, un’altra storia. Mancava qualcosa per completare la mia vita. Ora, dopo tanti anni, sono completamente diverso e soddisfatto: viaggio molto, frequento tanti persone straordinarie, provo nuove esperienze, leggo e imparo qualcosa ogni giorno. E tutto questo mi consente di essere libero, anche quando sono in pista. Anche le corse sono diventate un divertimento. Cerco di vincere per il piacere di farlo e, a quanto pare, mi riesce bene».IL PERSONAGGIOLewis Carl Davidson Hamilton è nato a Stevenage, una citta a nord di Londra il 5 gennaio 1985. Padre di colore e madre bianca. E’ stato papà Antony, di origine caraibica, isola di Grenada, a spingerlo verso l’attività motoristica, partendo dai kart. A 10 anni un incontro fortunato: ha conosciuto Ron Dennis, all’epoca padre-padrone della McLaren che dopo 3 anni lo ha inserito nell’Academy del team di Woking. Il resto è già storia, successi nella F. Rwenault 2.0, in F3 europea e in Gp2. Nel 2007 il debutto fulminante in F1, con Alonso come compagno di squadra.IL RICORDOUna sfida animata anche da tante polemiche fra i due, che avevano concluso il campionato in piena parità di classifica, battuti da Raikkonen e dalla Ferrari per un punto. Dopo è stato un trionfo: quattro titoli mondiali con la Mercedes, uno solo perso nel 2016 da l’amico-rivale Rosberg. Chi è Hamilton? Un pilota di grandissimo talento e un personaggio della jet society, una specie di rockstar dei motori. Riesce a unire come nessuno le due personalità. Apparentemente riservato in pista prima delle gare, estroso e dirompente dopo a fra una corsa e l’altra. Tante love story, amicizie nel mondo di Hollywood, la passione per tanti sport. Tatuaggi, pettinature vistose alternate a tagli militari, collane di diamanti, croci d’oro, orecchini vistosi. «Ho una vita piena - ha raccontato Lewis -. Anche io posso attraversare periodi più o meno buoni. Però in generale inseguo la felicità e spesso la trovo. Sono stregato dalla gente creativa, dall’arte alla moda. Mi sento dentro tanta energia, per questo motivo non sto mai fermo. Quando posso cerco sempre di allenarmi, con il fisico e la mente. Avere una buona forma, la salute, è la cosa più importante. Ti permette anche di essere sempre pronto per la lotta. E per il momento non ho alcuna intenzione di mollare, anche se non voglio ipotecare il mio futuro. Certo i record di Schumacher mi fanno sognare. Lasciamo spazio alla fantasia».