GP Yas Marina, prove libere 3: è duello tra Red Bull e Mercedes, Ferrari in difficoltà

La terza sessione di prove libere è sempre un interessante banco prova per quel che si vedrà in qualifica. Red Bull e Mercedes hanno dominato il turno occupando le prime quattro posizioni con Sergio Perez che ha segnato il tempo di 1'24"982 precedendo il compagno di squadra Max Verstappen con 1'25"134. Ma Lewis Hamilton non è lontano, a meno di un decimo da Verstappen e a 240 millesimi dal messicano con George Russell quarto in scia. Montate le gomme soft, le due Ferrari hanno faticato con Charles Leclerc sesto, che ha accusato anomalie al motore, e Carlos Sainz settimo.



Prima delle due Ferrari, quinto, è risultato Lando Norris con la McLaren-Mercedes che ha ottavo Daniel Ricciardo, alla sua ultima apparizione con la McLaren e in una gara di F1 considerando che non ha un sedile per il prossimo anno, se non il ruolo di tester (ancora non confermato ufficialmente dopo le parole di Helmut Marko) per la Red Bull. Veloce la Aston Martin-Mercedes, nona con Sebastian Vettel, all'ultimo weekend in carriera nel mondo del motorsport. Ottimo il decimo crono della Williams-Mercedes di Alexander Albon. La sessione è stata brevemente interrotta con bandiera rossa per permettere ai commissari di pista di recuperare un pezzo dell'Alpha Tauri di Pierre Gasly staccatosi dopo aver colpito un cordolo piuttosto duramente.





Sabato 19 novembre 2022, libere 31 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'24"982 - 14 giri2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'25"134 - 153 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'25"222 - 194 - George Russell (Mercedes) - 1'25"395 - 145 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'25"518 - 166 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'25"571 - 247 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'25"605 - 238 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'25"950 - 189 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'26"012 - 1310 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'26"051 - 1611 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'26"073 - 1712 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'26"076 - 1813 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'26"170 - 1914 - Valtteri Bottas (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'26"189 - 1715 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'26"239 - 1216 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'26"298 - 2017 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'26"356 - 2118 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'26"473 - 1919 - Guan Yu Zhou (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'26"482 - 1720 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'26"646 - 14