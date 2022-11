GP Yas Marina, la diretta: Leclerc si gioca contro Perez il titolo di vice campione

Col campionato del mondo F1 già assegnato a Max Verstappen, l'ultima gara della stagione a Yas Marina (Abu Dhabi) ha trovato il suo motivo di interesse nella battaglia tra Charles Leclerc e Sergio Perez per la conquista del titolo di vice campione. Entrambi sono a 290 punti, chi arriverà davanti all'altro sarà secondo in campionato. Un contentino certo, ma sia per Leclerc sia per Perez sarebbe il miglior risultato mai conseguito in carriera. La Ferrari è anche in lotta per mantenere il secondo posto nella classifica costruttori. La Mercedes la insegue a 40 punti e considerando come è andata la qualifica, con le due W13 in terza fila, non dovrebbero esserci problemi per il team di Maranello. Davanti a tutti scatteranno alle 14 ora italiana le due Red Bull-Honda di Verstappen e Perez, poi le due Ferrari di Leclerc e Sainz e in terza fila Hamilton e Russell.