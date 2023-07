GP Ungheria, qualifica: pole a sorpresa di Hamilton che batte Verstappen di 3 millesimi, solo sesto Leclerc

Sabato 22 Luglio 2023, 18:05







Tre millesimi sono niente, ma possono valere una clamorosa pole. E' quella ottenuta da Lewis Hamilton con la Mercedes, impresa che non gli riusciva dal GP di Jeddah 2021. Una vita per uno come lui che ha portato a 104 il numero delle pole conquistate in carriera dal 2007 a oggi. Nel terzo turno libero, Hamilton era balzato in testa alla classifica, ma ci si chiedeva se si trattava di una sorta di concessione della Red Bull-Honda, che magari se l'era presa comoda. E invece, Hamilton era proprio in "palla".



Il nuovo format della qualifica, adottato per la prima volta come esperimento a Budapest, con l'obbligo di impiegare gomme hard nella Q1, le medie nella Q2 e le soft nella Q3, ha premiato Hamilton, abilissimo in ogni circostanza. Hamilton ha battuto il suo grande rivale del 2021, Max Verstappen, per 3 millesimi. L'olandese ha confermato, come accaduto nel turno mattutino, di avere sofferto col posteriore della sua RB19, ma rimane comunque la sua bella prestazione perché nel duello con Hamilton la differenza non sta neanche in un battito di ciglia.



La Mercedes torna davanti a tutti dopo una lunga sofferenza. Non è che rispetto a Silverstone siano state portare particolari novità, queste le aveva le Red Bull con le prese d'aria delle fiancate sensibilmente ristrette. A fare la differenza è stato Hamilton mentre George Russell è precipitato negli inferi non superando la Q1. Si è trovato in mezzo al traffico, forse si è innervosito, non ha preso le giuste distanze da chi lo precedeva e per lui è stato un incubo chiudendo 18esimo. E' andata meglio, ma non troppo, a Sergio Perez che finalmente con la Red Bull è rientrato in Q3 dopo cinque fallimenti consecutivi, ma alla fine si è classificato nono e ben lontano da Verstappen, poco più di quattro decimi.



La seconda fila è tutta per la McLaren-Mercedes, che conferma l'enorme passo avanti compiuto a Silverstone con il nuovo pacchetto aerodinamico adottato. Lando Norris è terzo a otto centesimi da Verstappen mentre il rookie Oscar Piastri ha nuovamente impressionato col quarto tempo. Tanto di cappello alla Sauber-Ferrari, clamorosamente quinta con Guan Yu Zhou e settima con Valtteri Bottas. Fin dalle prove libere le monoposto svizzere hanno dimostrato di poter stare senza fatica nella top 10 e questa volta non era un bluff. Il cinese partirà dalla terza fila, mai così davanti nella sua ancora breve carriera in F1: fino ad ora poteva vantare due noni posti in qualifica, Silverstone e Monza 2022. E bravo anche Bottas, che ha messo in pratica tutta la sua esperienza.



Deludente la Ferrari. Charles Leclerc si è dovuto accontentare della sesta posizione, Carlos Sainz non ha superato la Q2 ed è 11esimo. Lo spagnolo è stato battuto per due millesimi da Fernando Alonso e tre millesimi da Zhou. Inutile ripetersi, la SF23 è nata male, come del resto la monoposto 2022, gli sviluppi portati non hanno modificato granché il comportamento della monoposto. Meglio dimenticare questo 2023 e concentrarsi sul 2024, ma finché ci saranno sempre le stesse persone nello staff tecnico...



Bel rientro in F1 di Daniel Ricciardo, 13esimo con l'Alpha Tauri-Honda e subito davanti al compagno Yuki Tsunoda che non ha superato la Q1. Continua invece a deludere la Aston Martin-Mercedes, ormai lontana parente di quella splendida monoposto che andava a infastidire la Red Bull nella prima parte del campionato. Che sta accadendo nel team di Lawrence Stroll? Sono stati sbgliati gli sviluppi?



Sabato 22 luglio 2023, qualifica



1 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'16"609 - Q3

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'16"612 - Q3

3 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'16"694 - Q3

4 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'16"905 - Q3

5 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'16"971 - Q3

6 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'16"992 - Q3

7 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'17"034 - Q3

8 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'17"035 - Q3

9 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'17"045 - Q3

10 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'17"186 - Q3

11 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'17"703 - Q2

12 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'17"841 - Q2

13 - Daniel Ricciardo (Alpha Tauri-Honda) - 1'18"002 - Q2

14 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'18"144 - Q2

15 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'18"217 - Q2

16 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'18"917 - Q1

17 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'18"919 - Q1

18 - George Russell (Mercedes) - 1'19"027 - Q1

19 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'19"206 - Q1

20 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'19"248 - Q1