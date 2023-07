GP di Ungheria, prove libere 3: Hamilton si mette davanti a Verstappen e Perez

Sabato 22 Luglio 2023, 14:06







Il terzo turno libero è sempre stato la cartina di tornasole della qualifica. Ma questa volta, con il nuovo format della qualifica che impone gomme hard nel Q1, medie nel Q2 e soft nel Q3, la preparazione alla sessione che determina lo schieramento di partenza è stata diversa. Ci sono squadre come Alpine-Renault ed Alpha Tauri-Honda, che per lo più si sono concentrate a girare con le Pirelli a mescola dura, altri con le medie, altri ancora con le soft. Ognuno insomma, ha seguito un programma di lavoro diverso. Per esempio, la Ferrari soltanto nel finale ha cercato la prestazione, prima si era concentrata su una simulazione gara.



Questo format, va detto, non piace per niente ai piloti che si sono ritrovati con due set di gomme in meno da utilizzare rispetto allo standard abituale, undici anziché tredici. Quello di Budapest è una sorta di esperimento voluto da Liberty Media e FIA, sempre alla ricerca di nuove idee in nome dello spettacolo per modificare un format che in realtà funziona benissimo anche senza strambi stravolgimenti. Ma tant'è.



Alla fine della sessione, Lewis Hamilton ha portato in cima alla classifica la Mercedes relegando in seconda posizione, a due decimi, Max Verstappen con la Red Bull-Honda e Sergio Perez, separato dal compagno di squadra di appena sei millesimi. Una buona notizia per Hamilton dunque, ma anche per Perez che ha vissuto un venerdì estremamente complicato dopo l'incidente al primo giro del primo turno libero.



Ma sarà "reale" la competitività della Mercedes mostrata in questa sessione? O si è giocato sui carichi di benzina, oppure la Red Bull si è limitata a passeggiare, anche se non vanno sottovalutate le impressioni di Verstappen che accusava un posteriore troppo nervoso della sua RB19. In quarta posizione si è issata la Haas-Ferrari di Nico Hulkenberg, non nuovo a imprese del genere, poi i due inglesi Lando Norris e George Russell. La Ferrari, come detto sopra, soltanto nel finale ha tentato il giro secco piazzando Charles Leclerc settimo e Carlos Sainz ottavo. Continua a far bene la Sauber-Ferrari, decima con Valtteri Bottas.



Sabato 22 luglio 2023, libere 3



1 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'17"811 - 20 giri

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'18"061 - 23

3 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'18"067 - 25

4 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'18"077 - 21

5 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'18"082 - 19

6 - George Russell (Mercedes) - 1'18"119 - 22

7 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'18"190 - 28

8 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'18"234 - 29

9 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'18"350 - 20

10 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'18"489 - 24

11 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'18"536 - 20

12 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'18"544 - 23

13 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'18"592 - 17

14 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'18"598 - 19

15 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'18"649 - 26

16 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'18"776 - 22

17 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'18"814 - 16

18 - Daniel Ricciardo (Alpha Tauri-Honda) - 1'18"828 - 28

19 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'18"979 - 22

20 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'19"156 - 29