Gp Belgio, squalificato Russell: la sua Mercedes sottopeso di 1,5 chili. La vittoria va a Hamilton, terzo Leclerc

Un chilo e mezzo in meno del consentito. Questa la mazzata arrivata sul team Mercedes al termine delle verifiche tecniche effettuate sulla monoposto del vincitore del GP di Spa, George Russell. Il peso minimo è di 798 kg senza carburante. Nel serbatoio c'erano 2,8 litri di benzina. Tolta una parte del carburante come da regolamento, la W15 di Russell è risultata pesare 796,5 kg, quindi 1,5 sottopeso.

La squalifica era inevitabile, Russell perde la sua splendida vittoria e consegna la coppa del primo classificato a Lewis Hamilton. Secondo sale Oscar Piastri mentre terzo è Charles Leclerc.