GP Spa, diretta: Sainz davanti a Perez, Verstappen scatenato terzo , Leclerc 15esimo

Sainz +1"8 Perez +4"2 Russell +5"5 Verstappen che ha avuto la meglio su Alonso

7° giro - Verstappen supera anche Vettel e va quinto

Verstappen supera Ricciardo per il sesto posto.

La safety-car rientra ai box, Sainz riparte bene su Perez Russell Alonso Vettel Ricciardo Verstappen Albon Stroll Magnussen Ocon Norris Zhou Tsunoda Schumacher Gasly Leclerc Latifi

I meccanici Ferrari hanno notato che vi era una visiera a strappo che procurava surriscaldamento ai freni. Lecllerc è così tornato ultimo

Qualcosa non va sulla Ferrari di Leclerc, fuma l'anteriore destra. Rientra ai box per un cambio gomme e un controllo. Ai box anche Latifi che cambia il musetto

Safety-car in pista, Sainz davanti a Perez Russell Alonso Vettel Ricciardo Albon Verstappen Leclerc Stroll Magnussen Ocon Norris Zhou Schumacher Tsunoda Gasly Latifi

Il replay mostra come Hamilton abbia affiancato all'esterno Alonso a Les Combes, ma ha chiuso troppo la linea ed è entrato in contatto con Alonso

Sainz tiene il comando davanti a Perez, si gira Latifi al 1° giro e coinvolge Bottas, entrambi si ritirano

Contatto a Les Combes tra Alonso e Hamilton, la Mercedes salta in aria e si deve ritirare

Partenza perfetta di Sainz, non di Perez superato da Alonso Hamilton e Russell

Tutto è pronto per la parenza. Con gomme soft Sainz Bottas Verstappen Leclerc, con le dure Tsunoda che parte dai box, gli altri con le medie

Le penalità dovute al cambio motore, distribuite con calcoli cervellotici che servirebbe un lauerato in matematica, hanno sentenziato che i due piloti che battagliano per il titolo iridato, Max Verstappen e Charles Leclerc, partiranno dalla settima e ottava fila. C'è stato un cambio rispetto a quanto comunicato dopo la qualifica perché Valtteri Bottas, pure lui costretto alla sostituzione della power unit, da ultimo è passato 14esimo, davanti a Verstappen e Leclerc che quindi sono scalati indietro di una posizione.

Sainz parte in testa a Spa. Ma il vero protagonista è uno spaziale Verstappen

Il gran premio

Ma poche ore fa, per Yuki Tsunoda l'Alpha Tauri ha deciso di partire dalla pit-lane per il cambio del motore e quindi Verstappen e Leclerc riguadagnano una posizione. Poco male. Sarà quindi il Gran Premio delle seconde guide, dei gregari, dei mediani che faticano per il compagno più brillante?

Carlos Sainz scatterà dalla posizione del poleman, che era stata conquistata in maniera eccezionale da Verstappen, e se la giocherà con Sergio Perez, E' sempre Ferrari contro Red Bull, ma attenzione a quel che accadrà al prim ogiro del Gran Premio del Belgio. Il bellissimo circuito di Spa offre diversi punti di sorpasso e non è detto che un outsider ulteriore possa fare da terzo incomodo. In seconda fila infatti, ci sono due campioni del mondo agguerriti come Fernando Alonso con l'Alpine-Renault e Lewis Hamilton con la Mercedes, che di certo non vorranno perdere l'occasione per buttarsi a capofitto nella battaglia.

In terza filla, l'altra Mercedes di George Russell, poi la sorpresa del weekend, Alexander Albon con la Williams-Mercedes, bravo nell'arco di tutto il weekend. Ma attenzione a loro due, Verstappen e Leclerc. La rimonta non sarà facile, ma neanche impossibile, e non è escluso che magari con l'aiuto di una safety-car, non si ritrovino già a metà gara in zona podio. Pierre Gasly dell'Alpha Tauri, che parte ottavo, non ha avuto dubbi nel sostenere che secondo lui a vincere sarà Verstappen. Vedremo...