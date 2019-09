Gp di Singapore: Hamilton miglior crono delle libere, Verstappen e Vettel in scia

Ultimo aggiornamento: 17:37

Ti aspetti la solitao la rinatae, invece, nelle prime libere delspunta la. Sul circuito di, dove domenica si correrà il 15° Gp di F1 della stagione, èa far segnare il miglior tempo (1.40.259). L'olandese è stato “aiutato” dal finlandese della Mercedes, che è andato a sbattere, danneggiando seriamente la sua monoposto ma senza riportare ferite, e da, che ha girato pochissimo con la Rossa a causa di un problema al cambio che lo ha tenuto ai box. Così alle spalle di Verstappen si è piazzato, staccato di 167 millesimi, davanti anche ain ritardo di 666 millesimi. Quarto Bottas, che prima dell'incidente aveva segnato un buon tempo, in ritardo di 1”077 dal battistrada. Per Leclerc solo il 19° tempo, mentreè stato 13°.Ma nel pomeriggio Hamilton rimette le cose “in ordine”. Il campione del mondo britannico gira in 1'38”773, miglior crono della giornata, lasciandosi alle spalle un Verstappen (1'38”957) ancora competitivo e in grado di migliorarsi rispetto alla mattinata. A contatto anche Sebastian Vettel che con la errari gira in 1'39”591). Quarto tempo per il finlandese Valtteri Bottas (1'39”894) che con la seconda freccia d'argento si è lasciato alle spalle l'inglese della Red Bull, Alexander Albon (1'39”943) e il monegasco della Rossa, Charles Leclerc (1'40”018).