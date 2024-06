GP Montreal, prove libere 1: Norris emerge dopo la pioggia precedendo le due Ferrari

Piove a Montreal e con ogni probabilità anche sabato e domenica il rischio di ritrovarsi con l'asfalto bagnato sarà elevato. All'inizio del turno, la pioggia era piuttosto intensa, poi ha smesso e negli ultimi 10 minuti della prima sessione libera, la traiettoria si è asciugata permettendo di utilizzare le gomme slick anziché le intermedie rain.



Lando Norris con la McLaren-Mercedes è così emerso nelle battute conclusive precedendo le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc. Il monegasco stava realizzando il miglior crono, ma è stato rallentato dalla Alpine di Pierre Gasly e così ha abortito il suo giro.



Quarto tempo per Lewis Hamilton e quinto Max Verstappen, per lui anche un dritto alla variante 8-9 imitato da Daniel Ricciardo, Alexander Albon e Lance Stroll. Testacoda invece, per Valtteri Bottas, ma è andata peggio al compagno in Sauber Guan Yu Zhou che ha urtato il muro danneggiando la sua C44.



Sfortunato il tester Alpine-Renault Jack Doohan. Era stato chiamato per sostituire in questa sessione Esteban Ocon, ma le condizioni meteo lo hanno tenuto ai box, più per precauzione che altro.

Venerdì 7 giugno 2024, libere 1

1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'24"435 - 8 giri

2 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'24"763 - 11

3 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'25"306 - 11

4 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'25"970 - 11

5 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'26"502 - 10

6 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'26"754 - 7

7 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'27"584 - 8

8 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'27"670 - 11

9 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'28"058 - 10

10 - George Russell (Mercedes) - 1'28"541 - 9

11 - Daniel Ricciardo (Racing Bulls-Honda) - 1'28"582 - 9

12 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'28"723 - 9

13 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'29"052 - 8

14 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'32"826 - 5

15 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'33"411 - 4

16 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'36"586 - 5

17 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'40"530 - 4

18 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - senza tempo - 4

19 - Jack Doohan (Alpine-Renault) - senza tempo - 3

20 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - senza tempo - 4