Gp Francia, Leclerc in pole (aiutato dalla scia di Sainz). Secondo Verstappen, terzo Perez

Gioco di squadra della Ferrari che in Francia si prende la pole position con Charles Leclerc. Il pilota monegasco è aiutato dal compagno Carlos Sainz (velocissimo oggi), di cui sfrutta la scia nel giro decisivo per strappare il tempo migliore con 1'30"872 precedendo di 304 millesimi la Red Bull di Max Verstappen. Terzo Perez, poi Lewis Hamilton. Per Leclerc è la sedicesima pole in carriera: «Devo ringraziare Sainz, che oggi era velocissimo. Spero che domani possa lottare con me per la vittoria». Il secondo pilota Ferrari in realtà partirà in fondo alla griglia (nonostante il nono tempo in qualifica) perché dopo la sostituzione della centralina che già prevedeva dieci posizioni di penalità, sulla sua Ferrari è stata cambiata l'intera power unit.