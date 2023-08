GP di Zandvoort, qualifica: Verstappen non fa sconti sul circuito di casa e conquista la pole, Leclerc sbatte

Sabato 26 Agosto 2023, 17:25







Qualifica non facile a Zandvoort, iniziata con pista bagnata nel Q1 e conclusasi con il binario della traiettoria asciutto nella Q3. Ma che ha tratto in inganno prima Logan Sargeant alla curva 2 veloce che porta al tornante con banking della curva 3, poi Charles Leclerc finito contro le barriere alla curva 9, foto sotto. Una conclusione che non sorprende quella del monegasco della Ferrari che, fin dal mattino con la pioggia, ha commesso una serie infinita di errori.



Per questi due incidenti, la Q3 è stata interrotta due volte con bandiera rossa rendendo complicata la situazione per i piloti superstiti. Dopo l'uscita di pista di Leclerc, rimanevano poco più di tre minuti, quindi un solo giro per tentare il tempo. Al comando, prima dell'ultima rossa, c'era Lando Norris in 1'12"049. Il duello finale è stato proprio tra l'inglese della McLaren e il solito Max Verstappen con la Red Bull-Honda. Nel primo settore, Norris è risultato più rapido dell'olandese, ma nel secondo e terzo settore è emerso Verstappen che ha così conquistato l'ottava pole stagionale su tredici appuntamenti.



Rimane comunque la conferma della avvenuta crescita della McLaren-Mercedes che dividerà la prima fila con la Red Bull mentre curiosamente le altre due monoposto di questi team sono soltanto in quarta fila. Negativo il settimo posto di Sergio Perez, lontanissimo da Verstappen, mentre il rookie Oscar Piastri ha pagato caro un errore e non ha fatto meglio della ottava posizione



Agguerrita la seconda fila che vede George Russell con la Mercedes brillante terzo e a poco meno di due decimi da Norris, e Alexander Albon che con la Williams-Mercedes ha stupito tutti fin dalle prove libere del venerdì. Una crescita costante e impressionante quella del team inglese diretto da James Vowles, ex Mercedes. Terza fila tutta spagnola con Fernando Alonso e una Aston Martin-Mercedes che nonostante gli sviluppi portati non è più la prima contendente della Red Bull, e per la Ferrari di Carlos Sainz. Che non poteva fare di più con una SF23 difficile da guidare su questo circuito. Leclerc partirà dalla quinta fila con Sargeant, toto in basso.



Clamoroso il mancato ingresso nel Q3 di Lewis Hamilton. Venerdì il morale era alto tanto che si pensava di poter conquistare la prima fila in casa Mercedes, e non per niente Russell ci è andato vicino. Invece, Hamilton non è mai riuscito a sfruttare al meglio la gomma intermedia al meglio durante il Q2 con pista umida e partirà 13esimo. Male la Alpine-Renault, 12esima con Pierre Gasly e 17esima soltanto con Esteban Ocon. Per il nuovo arrivato Liam Lawson non potevano esserci condizioni peggiori per debuttare in F1 con l'Alpha Tauri al posto dell'infortunato Daniel Ricciardo e di certo non poteva fare meglio dell'ultimo posto.



Sabato 26 agosto 2023, qualifica



1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'10"567 - Q3

2 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'11"104 - Q3

3 - George Russell (Mercedes) - 1'11"294 - Q3

4 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'11"419 - Q3

5 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'11"506 - Q3

6 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'11"754 - Q3

7 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'11"880 - Q3

8 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'11"938 - Q3

9 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'12"665 - Q3

10 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'16"748 - Q3

11 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'20"121 - Q2

12 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'20"128 - Q2

13 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'20"151 - Q2

14 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'20"230 - Q2

15 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'20"250 - Q2

16 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'22"067 - Q1

17 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'22"110 - Q1

18 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'22"192 - Q1

19 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'22"260 - Q1

20 - Liam Lawson (Alpha Tauri-Honda) - 1'23"420 - Q1