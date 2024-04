GP di Suzuka, prove libere 3: sempre le Red Bull al comando, Ferrari fatica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La terza sessione di prove libere, praticamente la seconda considerando la pioggia che ha reso inutile il turno numero due di venerdì, ha confermato la bontà della Red Bull-Honda che ha nuovamente piazzato le sue monoposto davanti a tutti. Con le gomme soft, Max Verstappen e Sergio Perez, divisi da 0"269, hanno occupato con una certa scioltezza le posizioni di vertice. Da verificare però, il passo gara che non è parso eccelso.Non si può dire altrettanto dellache rispetto al primo turno di ieri, ha faticato non poco rimanendo con le Pirelli a mescola morbida lontana dalle RB20. Carlos Sainz ha concluso settimo a 0"608, Charles Leclerc ha chiuso decimo a 0"820 con l'aggiunta di polemica per essere rimasto troppo a lungo fermo ai box nel finale, perdendo così la possibilità di effettuare uno o due giri in più per provare una differente soluzione all'ala anteriore.Alle spalle della Red Bull si è installata la Mercedes. Non è una novità perché anche a Melbourne, nel terzo turno, Lewis Hamilton e George Russell si erano portati a un decimo dalla vetta (quarti e quinti) salvo poi crollare in qualifica. La W15 è una monoposto piuttosto difficile da interpretare, parole dello stesso direttore tecnico James Allison, e vedremo se questa volta riuscirà a confermarsi nelle posizioni che contano anche in qualifica.Fernando Alonso ha recuperato la quinta posizione con la Aston Martin-Mercedes che a Suzuka ha portato diverse novità aerodinamiche. Come al solito la McLaren-Mercedes si è fatta sentire, al netto di qualche errore di Lando Norris ed Oscar Piastri (che oggi compie 23 anni). Ancora una bella prova per Yuki Tsunoda, nono con la Racing Bulls-Honda che ha Daniel Ricciardo 13esimo, autore di un doppio testacoda alla curva 2. Risultati confortanti per la Williams-Mercedes, 11esima con Alexander Albon, e la Sauber-Ferrari, 12esima con Valtteri Bottas. Sempre male la Alpine-Renault.Sabato 6 aprile 2024, libere 31 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'29"563 - 23 giri2 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'29"832 - 243 - George Russell (Mercedes) - 1'29"918 - 234 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'30"037 - 215 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'30"082 - 246 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'30"137 - 137 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'30"171 - 268 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'30"226 - 189 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'30"341 - 2010 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'30"383 - 2511 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'30"533 - 2212 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'30"546 - 2513 - Daniel Ricciardo (Racing Bulls-Honda) - 1'30"682 - 2314 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'31"022 - 1715 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'31"067 - 1616 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'31"139 - 2017 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'31"141 - 1918 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'31"342 - 2219 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'31"452 - 1920 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'31"462 - 21