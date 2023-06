GP di Spagna, prove libere 2: Verstappen imprendibile, Alonso secondo, in Ferrari si lavora

Venerdì 2 Giugno 2023, 18:28







Max Verstappen contina a rendersi irripetibile sul circuito catalano di Montmelò, Il vincitore di Montecarlo ha portato la sua Red Bull-Honda sul tempo di 1'13"907, unico a scendere sotto l'1'14". L'Aston Martin-Mercedes, che non aveva sfruttato al meglio la prima sessione, si è prontamente ripresa portando Fernando Alonso in seconda posizione in 1'14"077, a 170 millesimi dal leader. Grande sorpresa per il terzo crono di Nico Hulkenberg con la Haas-Ferrari. Il tedesco ha svolto un ottimo giro, ma soprattutto ha impressionato il passo gara. Il team Haas sta parlando con l'Alfa Romeo per legarsi al marchio italiano già il prossimo anno in quanto alla fine di questa stagione scadrà la partnership di sponsorizzazione con la Sauber.



Sergio Perez con la seconda Red Bull è quarto a 312 millesimi dal compagno di squadra. Si è avvicinato rispetto al primo turno. Rimane nelle prime posizioni Esteban Ocon con l'Alpine-Renault, quinto mentre Pierre Gasly è soltanto decimo La Ferrari ha permesso anche a Charles Leclerc di utilizzare le modifiche aerodinamiche portate a Montmelò, Il monegasco ha concluso sesto appena davanti a Carlos Sainz. Si lavora in vista della qualifica cercando un buon passo gara, come è sembrato nel finale della sessione.



Non particolarmente brillante invece, la versione B della Mercedes, almeno in questa giornata. George Russell è ottavo, Leiws Hamilton 11esimo. Buono spunto per Valtteri Bottas, nono con la Sauber-Ferrari. L'Alpha Tauri-Honda non ha confermato la bella prova del mattino quando Nyck De Vries era quarto. L'olandese è 16esimo davanti al compagno Yuki Tsunoda. In casa McLaren, Oscar Piastri ha fatto meglio di Lando Norris che ha continuato ad impiegare le gomme test. Lance Stroll è sprofondato nelle ultime posizioni con la Aston Martin, ancora ultime le due Williams-Mercedes



Venerdì 2 giugno 2023, libere 2



1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'13"907 - 34 giri

2 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'14"077 - 30

3 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'14"177 - 31

4 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'14"219 - 30

5 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'14"242 - 30

6 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'14"246 - 32

7 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'14"274 - 32

8 - George Russell (Mercedes) - 1'14"392 - 31

9 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'14"448 - 32

10 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'14"457 - 29

11 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'14"549 - 31

12 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'14"583 - 30

13 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'14"585 - 29

14 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'14"694 - 30

15 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'14"713 - 24

16 - Nyck De Vries (Alpha Tauri-Honda) - 1'14"785 - 33

17 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'14"840 - 34

18 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'15"010 - 31

19 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'15"056 - 32

20 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'15"415 - 33